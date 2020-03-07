رياضة | موسيماني يكشف استعداد صن داونز لمواجهة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسيماني يكشف استعداد صن داونز لمواجهة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني لصن داونز الجنوب إفريقي بأن أنثوني لافور مهاجم الفريق ليس مستعدًا لخوض المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث أكد موسيماني أن لافور المُلقب باسم سنوتي عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد شفاؤه من الإصابة وأشار في الوقت ذاته إلى أن لياقته البدنية لا تزال مصدر قلق للجهاز الفني.

وقال موسيماني في تصريحات نقلها موقع كيك أوف الجنوب أفريقي:"لافور البالغ من العمر 35 عامًا متواجد لكنه لم يلعب مباراة الذهاب أمام الأهلي في القاهرة ولقد عمل ليبو مابوي وثيمبا زواني بجد في مباراة الذهاب أمام الأهلي".



وأضاف:"لا أعتقد أن لافور في هذه المرحلة من الزمن مستعد للعب، إنه لاعب كرة قدم جيد ونعلم ذلك جيدًا ولكننا نضع في الاعتبار عامل السن، لدينا ذكريات جيدة عن إحرازه الأهداف والقيام بذلك".



واختتم موسيماني تصريحاته قائلاً:"إنها مباراة مختلفة الآن، ستكون مواجهة قوية ونحن بحاجة إلى اللاعبين أصحاب السرعات، ربما لافور كان في حاجة للعب مباراة قبل مواجهة الأهلي ولسوء الحظ لم يكن مستعدًا لخوض مباراتنا الأخيرة في كأس جنوب إفريقيا".