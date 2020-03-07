رياضة | نجم صن داونز يطالب جماهير فريقه بمساندتهم أمام الأهلي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم صن داونز يطالب جماهير فريقه بمساندتهم أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
السبت 07/مارس/2020 - 07:24 ص
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ريهام عبد المحسن
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طالب ليل لاكاي نجم صن داونز الجنوب إفريقي جماعير فريقه بمساندتهم أمام الأهلي الذي مازال يفكر في هزيمته بخماسية نظيفة التي حدثت في العام الماضي.
وقال لاكاي في تصريحات نشرها موقع كيك أوف الجنوب أفريقي :"جماهيرنا ستملأ مدرجات الملعب وهذا سيعطينا دفعة قوية مثلما فعلت جماهير الأهلي في مصر".
وأضاف :"أطالب الجماهير بالقدوم بأعداد كبيرة إلى الملعب، ولنجعلها حربًا باللون الأصفر حتى نخيف نجوم الأهلي، وجود الجمهور خلفنا يعطينا دفعة قوية للآداء بشكل أفضل".
وتابع:"في ذهن الأهلي فهم مازالوا يفكرون في هزيمتهم هنا بخماسية الموسم الماضي وهذا سيلعب دورا كبيرا في المباراة كما يظنون لكن نحن نعرف أن هذه ليست المباراة ذاتها ولكن الأهلي سيفكر فيها".
وقال لاكاي في تصريحات نشرها موقع كيك أوف الجنوب أفريقي :"جماهيرنا ستملأ مدرجات الملعب وهذا سيعطينا دفعة قوية مثلما فعلت جماهير الأهلي في مصر".
وأضاف :"أطالب الجماهير بالقدوم بأعداد كبيرة إلى الملعب، ولنجعلها حربًا باللون الأصفر حتى نخيف نجوم الأهلي، وجود الجمهور خلفنا يعطينا دفعة قوية للآداء بشكل أفضل".
وتابع:"في ذهن الأهلي فهم مازالوا يفكرون في هزيمتهم هنا بخماسية الموسم الماضي وهذا سيلعب دورا كبيرا في المباراة كما يظنون لكن نحن نعرف أن هذه ليست المباراة ذاتها ولكن الأهلي سيفكر فيها".
ومن المقرر أن الأهلي سواجه صن داونز الجنوب أفريقي في الثالثة عصر غدًا السبت على ملعب لوكاس موريبي في مباراة العودة في دور الثمانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
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