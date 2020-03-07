رياضة | رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح أمام بورنموث في البريميرليج







يلتقي فريق ليفربول أمام نادي بورنموث، ظهر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون، من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول وبورنموث في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

حيث ينتظر النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، رقماً قياسياً جديداً، في حالة تسجيله هدفاً أمام بورنموث.

وفي حالة تسجيله هدفاً، سيصبح محمد صلاح اللاعب الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يسجل أهدافا في كل اللقاءات أمام بورنموث.

حيث سجل محمد صلاح 7 أهداف في كل اللقاءات التي لعبها أمام بورنموث.