رياضة | الدوري السعودي| كل ما تريد معرفته عن مباراة الهلال ضد الاتفاق

عودي للمحترفين.

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية ، والساعة التاسعة وأربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.

يدخل الهلال اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما عزز صدارته بفوز ثمين على التعاون بهدف نظيف، أحرزه سالم الدوسري، ضمن منافسات الجولة الماضية من دوري المحترفين.

كما حقق الاتفاق فوزا كاسحا على أبها، بأربعة أهداف مقابل هدف، على ملعب الأمير محمد بن فهد، في الجولة الماضية.

ترتيب الفريقين:-

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ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 نقطة، حصدهم من 20 مباراة، فاز في 14 لقاء، وتعادل 5 مواجهات، فيما تلقى هزيمة واحدة، وأحرز 50 هدف، واستقبلت شباكه 18 هدف.

وعلى الجانب الأخر يتواجد الاتفاق في المركز العاشر برصيد 26 نقطة، جمعهم من 20 مواجهة، فاز في 8 لقاءات، وتعادل في مبارتين، وهزم في 10 مواجهات، فيما سجل 33 هدف، وتلقى 28.