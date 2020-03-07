رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد تعادل ألافيس وفالنسيا



خيم التعادل على المباراة التي جمعت بين ديبورتيفو ألافيس ونظيره فالنسيا، مساء اليوم الجمعة، والتي انتهت بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وافتتح دانيال باريخو أهداف اللقاء لصالح فالنسيا عند الدقيقة 34، قبل أن يدرك إدجار مينديز لألافيس هدف التعادل عند الدقيقة 73.

وبهذه النتيجة رفع ألافيس رصيده إلى 32 نقطة في المركز الحادي عشر، وارتفع رصيد فالنسيا إلى 42 نقطة في المركز السابع.

ويعتلي نجم برشلونة ليونيل ميسي، صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 18 هدف.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني:-