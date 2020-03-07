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رياضة | قبل لقائهما المرتقب.. تاريخ مواجهات أرسنال ضد وست هام يونايتد في البيرميرليج

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السبت 07/مارس/2020 - 07:03 ص

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بوابة الخليج 365

علي خلاف

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال مواجهة سهلة نسبياً مساء اليوم السبت أمام ضيفه وست هام يونايتد بالجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الممتاز.

موعد مباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد

وتُقام مباراة أرسنال صاحب الأرض والضيافة ضد وست هام يونايتد ضمن إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت الموافق 7-3-2020 ، على ملعب «الإمارات» معقل الجانرز، حيث تُنقل المباراة حصرياً عبر قناة «BEIN SPORTS 2» بتعليق صوتي للمعلق المتميز خالد الغول.

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تاريخ مواجهات أرسنال ضد وست هام يرجح كفة الجانرز

وفي سياق متصل التقى فريد أرسنال صاحب الأرض والضيافة بشكل عام مع ضيفه وست هام في 96 مباراة في كل البطولات، حقق الجانرز الفوز في 54 منها و تلقى الخسارة 20 مرة و حضر التعادل بينهما في 22 لقاء.

وبالحديث عن مباريات أرسنال ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي لعب الفريق اللندني مع ضيوف ملعب الإمارات في 47 مرة تحقق الفوز في 30 و التعادل في 9 و خسر في ثمانية مناسبات أخرى.

ترتيب أرسنال ووست هام في الدوري الإنجليزي

يحتل أرسنال الترتيب العاشر في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 37 نقطة من 27 مباراة خاضها الجانرز في البيرميرليج حيث حقق الفريق الفوز في 8 جولات وتعادل في 13 لقاء وخسر في 6 مناسبات، فيما يأتي الضيوف فريق وست هام يونايتد في المركز الـ16 بجدول ترتيب البيرميرليج برصيد 27 نقطة من 28 مباراة ، حقق الفريق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 6 مناسبات وتلقى الهزيمة في 15 جولة.

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