رياضة | جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز



تستكمل غدا الأحد القادم 8 مارس منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بأخر 5 مباريات متبقية في الجولة.

مواعيد مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي وتلعب غدا الأحد 5 مباريات ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز وجاءت مواعيد كالآتي:

بارما × سبال وتلعب هذه المباراة يوم الأحد القادم في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهرا بتوقيت القاهرة. سامبدوريا × هيلاس فيرونا بينما تلعب هذه المباراة يوم الأحد في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة. Advertisements ميلان × جنوي كما تلعب هذه المباراة يوم الأحد القادم في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة. أودينيز × فيورنتينا فيما تلعب هذه المباراة يوم الأحد القادم في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة. يوفنتوس × إنتر ميلان

كما تلعب هذه المباراة يوم الاحد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة.