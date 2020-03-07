رياضة | جدول ترتيب الدوري السعودي



لعبت أمس الجمعة ٦ مارس ٣ مباريات ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري السعودي الممتاز للمحترفين.

ابرز مباريات الدوري السعودي أمس

وكان أبرز تلك المباريات التي لعبت أمس مباراة الأهلي والفيحاء والتي انتهت بفوز الأول بهدف مقابل لا شئ.

Advertisements

وبذلك يتبقى فقط ٣ مباريات على انتهاء الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري السعودي الممتاز وستلعب الثلاثة اليوم.