رياضة | 4 حالات يتأهل من خلالها الأهلي على حساب صن داونز

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 حالات يتأهل من خلالها الأهلي على حساب صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
السبت 07/مارس/2020 - 06:44 ص
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الاهلي
محمد الصو
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ويحل الأهلي ضيفًا على صن داونز، اليوم السبت 7 مارس الجاري، بملعب لوكاس موريبي في بريتوريا بإياب دور الثمانية لد
وكان الأهلي حقق فوزًا بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة لحساب ذهاب نفس الدور.
ويرصد "الخليج 365 الرياضي" فرص الأهلي في التأهل من خلال التقرير الآتي:-
1- يحتاج الأهلي لتحقيق الفوز بأي نتيجة من أجل الصعود لدور النصف نهائي.
2- التعادل بأي نتيجة يمنح المارد الأحمر بطاقة التأهل للمربع الذهبي من البطولة.
3- الهزيمة أقل من هدفين أو بأكثر من هدفين شرط إحراز أهداف، يؤهل الأهلي للدور المقبل.
4- الهزيمة بنتيجة 2-0، تجعل المباراة تذهب لركلات الترجيح الجزائية لتحديد المتأهل.
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