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رياضة | ليفربول ضد بورنموث: التشكيل المتوقع وموعد المباراة

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يستضيف نادي ليفربول نظيره فريق بورنموث، ظهر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر بطولة الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول أمام بورنموث على أرضية ملعب أنفيلد رود، معقل الريدز.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز

تقام مباراة ليفربول أمام بورنموث، ظهر اليوم السبت، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

وتذاع مباراة ليفربول أمام بورنموث عبر قناة Bein Sport hd 2.

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تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث

حراسة المرمى : أدريان.

خط الدفاع : أرنولد، جوميز، فان دايك، روبيرتسون.

خط الوسط : ميلنر، تشامبرلين، فاينالدوم.

خط الهجوم : محمد صلاح، فيرمينو، ساديو مانى.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة، بينما يتواجد بورنموث في المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة.

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