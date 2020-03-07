رياضة | ليفربول ضد بورنموث: التشكيل المتوقع وموعد المباراة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول ضد بورنموث: التشكيل المتوقع وموعد المباراة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يستضيف نادي ليفربول نظيره فريق بورنموث، ظهر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول أمام بورنموث على أرضية ملعب أنفيلد رود، معقل الريدز.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز تقام مباراة ليفربول أمام بورنموث، ظهر اليوم السبت، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي وتذاع مباراة ليفربول أمام بورنموث عبر قناة Bein Sport hd 2. Advertisements

تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث حراسة المرمى : أدريان. خط الدفاع : أرنولد، جوميز، فان دايك، روبيرتسون. خط الوسط : ميلنر، تشامبرلين، فاينالدوم. خط الهجوم : محمد صلاح، فيرمينو، ساديو مانى.