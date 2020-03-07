رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول ضد بورنموث

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يواجه اليوم السبت نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره نادي بورنموث في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بينما يلاقي نادي آرسنال علي أرضه ووسط جماهيره نظيره نادي وست هام يونايتد علي ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الانجليزية لندن في تمام الساعة والسابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

ويختتم اليوم بمواجهة قوية تجمع بين نادي توتنهام هوتسبير أمام نظيره نادي بيرنلي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب الأخير بمدينة تيموفر بيرنلي.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول ضد بورنموث:



ليفربول 79 نقطة

مانشستر سيتي 57 نقطة

ليستر سيتي 50 نقطة

تشيلسي 45 نقطة

مانشستر يونايتد 42 نقطة

وولفرهامبتون 42 نقطة

توتنهام هوتسيبير 40 نقطة

شيفيليد يونايتد 40 نقطة

بيرنلي 38 نقطة

أرسنال 37 نقطة

إيفرتون 37 نقطة

كريستال بالاس 36 نقطة

ساوثهامبتون 34 نقطة

نيوكاسل 32 نقطة

برايتون 28 نقطة

ويست هام 27 نقطة

واتفورد 27 نقطة

بورنموث 27 نقطة

استون فيلا 25 نقطة

نورويتش سيتى 21 نقطة