شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفنى والمؤتمر الصحفى لمباراة المصرى ونهضة بركان بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام اليوم السبت المؤتمر الصحفى والإجتماع الفني لمباراة المصرى ونهضة بركان المغربى المقرر لها التاسعة مساء غداً الاحد على الملعب البلدى ببركان في إياب دور الثمانية للنسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية ، وانتهت مباراة الذهاب التى أقيمت مساء الأحد على استاد السويس الجديد،بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق

واحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى خلف مواطنه بيراميدز بعدما جمع عشر نقاط، من الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين، سجل عشرة أهداف ودخل شباكه تسعة أخرى، وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا.

ويواجه الفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو، الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكرى، بينما الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، يلتقى الفائز من حسنية أغادير والنصر.

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وعقد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضى للنادى المصرى، اجتماعاً مع اللاعبين طالبهم خلاله بالتحلى بالالتزام خلال التواجد بالمغرب، والحفاظ على صورة مصر فى المحافل الخارجية، لاسيما بعد الأحداث السيئة التى شهدتها مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك فى الإمارات وتركت انطباعاً سيئاً للغاية، مشدداً على لاعبيه ضرورة الابتعاد عن الاعتراض على التحكيم.

وعلى نفس الوتيرة طالب طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى لاعبيه بحصد بطاقة التأهل لنصف نهائى الكونفدرالية من أجل مواصلة تمثيل الكرة المصرية فى المحافل الأفريقية وتعويض جماهير بورسعيد عن النتائج المتراجعة على صعيد بطولة الدورى وكأس مصر .