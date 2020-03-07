شكرا لقرائتكم خبر عن تشاتشيتش يحضر المؤتمر الصحفى لمباراة بيراميدز وزاناكو الزامبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام اليوم السبت الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفى الخاص بمباراة بيراميدز وزاناكو الزامبى المقرر لها الثالثة عصر غداً الاحد على ستاد الدفاع الجوى في إياب دور الثمانية للنسخة السابعة عشرة للكونفدرالية الأفريقية ، ونجح فريق بيراميدز في تحقيق الفوز على زاناكو الزامبى بنتيجة 3 / 0 فى إطار المواجهة التي جمعتهما في زامبيا ، وأحرز أهداف اللقاء كل من، على جبر من رأسية في الدقيقة 18 من عمر المباراة، قبل ان يحرز محمد فاروق الهدف الثاني في الدقيقة الـ 24، ويعزز عبد الله السعيد هداف الفريق الفوز، بإحرازه ركلة جزاء في الدقيقة 67.

جاء فريق بيراميدز في المركز الأول في المجموعة الأولى بعدما جمع 15 نقطة من الفوز في خمس مباريات وتعادل في واحدة، وخلال البطولة سجل 14 هدفًا كأكثر ناد تسجيلا في دور المجموعة، فيما حصل زاناكو على المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، خلف نهضة بركان المغربي وصيف النسخة السابقة

وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا ، ويواجه الفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو، الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكرى، بينما الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، يلتقى الفائز من حسنية أغادير والنصر.

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ويتواجد بيراميدز، في المركز الرابع، بجدول ترتيب الدوري المصرى ب29 نقطة، بينما يغرد المارد الأحمر في الصدارة ب48 نقطة

ويسعى بيراميدز لمواصلة مشواره المتميز بالبطولة لحصد اللقب للمرة الأولى فى تارخيه حيث قدم فى مستوى أكثر من رائع له فى أول مشاركة أفريقية له.