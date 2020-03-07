شكرا لقرائتكم خبر عن أخطر أسلحة الأهلى أمام صن داونز.. ديانج ومعلول وأجاى الأهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الأهلي في الثالثة من عصر اليوم ،السبت مباراة قوية وهامة عندما يحل ضيفاً على صن داونز الجنوب أفريقي المُلقب بـ"برازيل أفريقيا" بإستاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التي ينتظرها الملايين ليس فقط من جماهير الأهلي وصن داونز لكن من جماهير الكرة الإفريقية والعربية بعدما سبق وفاز صن داونز في النسخة الماضية من البطولة وتحديداً في ذهاب دور الثمانية على الأهلي بخماسية نظيفة في بريتوريا وهي الهزيمة التي أطاحت بالأهلي من البطولة بعدما أكتفي بالفوز بهدف "يتيم" في لقاء العودة ببرج العرب لذا يترقّب الكثيرون مباراة اليوم لتحديد الفريق المتأهل للدور نصف النهائي بالبطولة بعدما فاز الأهلي في لقاء الذهاب بالقاهرة السبت الماضي بثنائية نظيفة.

ويملك الأهلي العديد من الأسلحة على مستوى اللاعبين في جميع خطوطه التي تمكنه من اسقاط بطل جنوب افريقيا وعلى رأسها الحارس المتألق محمد الشناوى والذي كان له دور كبير في معظم انتصارات الفريق الأحمر مؤخراً، وأمامه الظهير الأيسر التونسي علي معلول صاحب البصمات المؤثرة والذي كان له دور كبير في حسم مباراة الذهاب ومن أمامه اليو بادجي قاطع الكرات ررمانة ميزن النادي الأهلي وفي الأمام النيجري جونيور أجاي الذي يقدم مستويات جيدة في الفترة الأخيرة وله مساهمات واضحة في انتصارات الأهلي.

وقام فايلر خلال الأيام الماضية بتحفيظ لاعبيه خطة اللعب من أجل تحقيق الهدف المنشود والتأهل لنصف نهائي أفريقيا ، وطالب فايلر لاعبيه بعدم تكرار الاخطاء التى وقعوا فيها خلال الفترة الماضية وتحديداً في الذهاب وأهمها حالة عدم التركيز.