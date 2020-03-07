بث مباشر | مشاهدة مباراة النجم الساحلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لإستضافة النجم الساحلي فريق الوداد البيضاوي في أهم مباريات اليوم السبت 7-3-2020 ضمن مباريات إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 1، بتعليق “محمد بركات”، ستنطلق في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على “الملعب الاولمبي برادس”، بإدارة من الحكم السنغالي “ماغيت نداي”.

يحتضن “الملعب الاولمبي برادس” بتونس، قمة عربية مثيرة بين فريقي الوداد الرياضي المغربي والنجم الساحلي التونسي، في إياب دور الـ8، من دوري أبطال أفريقيا.

ويتطلع فريق النجم الساحلي التونسي صاحب الأرض والجمهور، إلى تحقيق الفوز بهدفين نظيفين لتعويض هزيمة مباراة الذهاب التي أقيمت على “المركب الرياضي محمد الخامس“، السبت الماضي.

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وتضع جماهير ليتوال آمالها على عاتق مهاجمهم “كريم العريبي“، هداف البطولة الافريقية حتى الآن بتلك النسخة برصيد 10 ، وتتمنى ان يظهر بمستوى طيب في هذه المباراة من أجل مساعدة الفريق على خطف بطاقة التأهل إلى الدور الموالي.

بينما يدخل الوداد البيضاوي الفريق الضيف المباراة، بأعصاب هادئة، بعد ما حقق الفوز بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب، وضع بهما قدمًا ونصف بالدور نصف النهائي.

وسيسعى وداد الأمة إلى الخروج بنتيجة إيجابية من جحيم رادس، لإثبات أحقيته في التأهل إلى دور نصف النهائي.

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