شكرا لقرائتكم استنفار في الإسماعيلي قبل مواجهة الرجاء المغربي بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الاستنفار فرضت نفسها على أروقة النادى الإسماعيلى عقب إعلان الاتحاد المغربي منع الجماهير من حضور المباريات في مختلف المسابقات بسبب تفشي فيروس كورونا ، وتلعب مباراة الرجاء والإسماعيلي في المغرب، يوم 15 من شهر مارس الجاري، في إياب نصف نهائي البطولة العربية ، ونجح الإسماعيلي في التفوق على الرجاء بمباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه التونسي فخر الدين بن يوسف.

وتسعى إدارة النادى الإسماعيلى للتعرف على الإجراءات الوقائية قبل سفر البعثة للمغرب حفاظاً على سلامة كل أفرادها خوفاً من المرض المرعب ، وعلى الجانب الأخر أبدى الجهاز الفني للدراويش إرتياحه لغياب جمهور الرجاء عن المباراة للتخلص من الضغوط التي كان سيفرضها على اللاعبين في أرض الملعب ، مطالباً لاعبو الاسماعيلى بإستغلال الفرصة والعودة بتذكرة التأهل للمباراة النهائية لكأس العرب.

وكان الإسماعيلى قد تأهل لقبل نهائى البطولة العربية على حساب الاتحاد السكندرى بعدما فاز فى مجموع مباراتى الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوى المغربى، بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز فى الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

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ونجح الإسماعيلى فى أن يصبح وصيفًا للبطولة العربية فى عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسى التونسى بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.

تلقى الإسماعيلى خسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دور الستة عشرة فى بطولة كأس مصر على استاد الإسكندرية، ليتأهل الأخير لمواجهة طلائع الجيش فى ربع النهائي.