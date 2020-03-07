شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يضع الرتوش الأخيرة لموقعة نهضة بركان المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع اليوم السبت طارق العشرى المدير الفني للمصرى البورسعيدى الرتوش النهائية لمباراة نهضة بركان المغربى المقرر لها التاسعة مساء غداً الاحد على الملعب البلدى ببركان في إياب دور الثمانية للنسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية ، وانتهت مباراة الذهاب التى أقيمت مساء الأحد على استاد السويس الجديد،بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.

وأصدرت وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية قراراً بإقامة المباريات التى تجمع بين الفرق المغربية والفرق الأجنبية بدون جمهور، وجاء هذا القرار الذى حمل توقيع الحسن عبيابة وزير الثقافة والشباب والرياضة ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأشار العشري إلى أنه اجتمع مع اللاعبين عقب وصول بعثة إلى المغرب، وأكد لهم أنهم سيحاربون من أجل التأهل إلى الدور قبل النهائي، "لم نفقد الأمل، وسنبذل أقصى جهد لنا من أجل التأهل".

وعن حالة الظهير الأيسر بهاء مجدي، أوضح أنه حتى الآن لم يتماثل للشفاء من الإصابة، ولكنه حرص على اصطحابه إلى المغرب من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة

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وتابع: "لجنة المسابقات باتحاد الكرة ظلمتنا، بعدما ضغطت مباريات المصري خلال شهر مارس، وهذا يحتاج إلى عدد كبير من اللاعبين، حتى نستطيع خوض تلك المواجهات في وقت قصير".

وآشار المدير الفني الجديد للفريق البورسعيدي إلى أنه حتى الآن لم يفرض أسلوبه وطريقة لعبه على اللاعبين لضيق الوقت، والأداء الذي ظهر عليه الفريق في مباراة نهضة بركان، مجرد بداية.

واختتم طارق العشري، تصريحاته قائلا: "أتمنى من الجماهير مساندة اللاعبين في الفترة المقبلة، وهم قادرون على إعادة الفريق إلى المسار الصحيح".