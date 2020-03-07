شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يستضيف الزمالك في قمة دوري الجمهورية 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام عصر اليوم السبت، مباريات الجولة 27 من عمر مسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003، والتي تشهد أكثر من مباراة مثيرة، وأبرزها لقاء الزمالك وإنبي في صراع قمة جدول المسابقة.

الفريق البترولي يتصدر جدول مسابقة الجمهورية برصيد 51 نقطة بعد الفوز الأخير الذي حققه على سموحة في الجولة الماضية بنتيجة 2/1، فيما يأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 49 نقطة بعد تعادله أمام طلائع الجيش بنتيجة 1/1 في الجولة الماضية.

ويحصل النادي الأهلي على راحة من هذه الجولة التي جاءت مبارياتها كالتالي:

مصر المقاصة x طنطا

المقاولون العرب x الإنتاج الحربي

بيراميدز x الجونة

طلائع الجيش x الاتحاد السكندري

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إنبي x الزمالك

حرس الحدود x سموحة

ويقود فريق الزمالك مواليد 2003 سامح إسماعيل، مديرًا فنيًا، ويعاونه سامي عبد الحليم، ومنتصر الجدي، والمسؤول الإداري عبدالله حسين.

فيما يقود فريق إنبي جهاز فنى مكون من: سيد غرب مديراً فنيا، و طارق ضياء مدرباً عاماً، رمضان صبرى مدرباً، إبراهيم هيصة مدرباً لحراس المرمى، إسلام إمام إدارياً، محمد عباس طبيباً، مصطفى محمود تأهيل وإصابات، محمود محمد علاج طبيعى، أكرم جابر أخصائى تدليك، سامى صابر مسئول تجهيزات، فاروق مسئول تجهيزات.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2003 بالأهلي محمد سعد مديرًا فنيًّا، وشريف عبدالفضيل مدربًا عامًّا، ومحمد أحمد ماهر مدربًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وشريف خليل إداري الفريق، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وطه محمد عبد الرحيم مخطط الأحمال، وأحمد ممدوح أخصائي التدليك.

وكان الأهلي قد تعادل مع طنطا بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة 23، قبل أن يحصل على راحة في الجولتين التاليتين بسبب عدم مشاركة فريقي إف سي مصر والمصري في البطولة.