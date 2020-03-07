شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يضع خطة إسقاط زاناكو الزامبى بالكونفدرالية.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم السبت، فريق بيراميدز بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش استعداداته لمواجهة زاناكو الزامبى المقرر لها الثالثة عصر غداً الاحد على ستاد الدفاع الجوى في إياب دور الثمانية للنسخة السابعة عشرة للكونفدرالية الأفريقية .

ونجح فريق بيراميدز في تحقيق الفوز على زاناكو الزامبى بنتيجة 3 / 0 فى إطار المواجهة التي جمعتهما في زامبيا ، وأحرز أهداف اللقاء كل من، على جبر من رأسية في الدقيقة 18 من عمر المباراة، قبل ان يحرز محمد فاروق الهدف الثاني في الدقيقة الـ 24، ويعزز عبد الله السعيد هداف الفريق الفوز، بإحرازه ركلة جزاء في الدقيقة 67.

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ومن جانبه ، طالب تشاتشيتش لاعبيه بحصد النقاط الثلاث لحصد تذكرة التأهل بشكل رسمي ومواصلة الأرقام القياسية للفريق السماوى ، وأصبح بيراميدز أول نادي في إفريقيا يحقق 5 انتصارات متتالية "خارج بلده" في كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وهو رقم قياسي قاري جديد لم يتحقق في البطولة منذ انطلاقها في 2004، والذى لم يقدر على تحقيقه قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

كما كسر بيراميدز رقم إنبي بفوزه بثلاثية نظيفة ليكون أول فريق مصري يحقق هذه النتيجة في دور إقصائي من بطولتي إفريقيا عبر تاريخها، ليدخل تاريخ الأرقام القياسية للأندية المصرية المشاركة في إفريقيا، حيث كان فريق إنبي صاحب الرقم القياسي لأكبر نتيجة يحققها فريق مصري في الأدوار الإقصائية من البطولات الأفريقية دوري الأبطال والكونفدرالية، حينما فاز الفريق البترولي بثلاثية مقابل هدف على وفاق سطيف بالكونفدرالية في نسخة 2009.

ويبدو أن بيراميدز عازما على مواصلة توهجه في البطولة الأفريقية هذا الموسم، خاصة أنه سبق وعادل رقم فريق الزمالك كثان فريق يجمع 15 نقطة من دور المجموعات بعد إنجاز الزمالك في نسخة الكونفدرالية 2015.