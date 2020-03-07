مرتضى منصور: الترجي فوق الدولة.. واتمنى الانتصار على الأهلي في النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك بأن الأزمة المالية التي عانى منها النادي انتهت، كما عبر عن سعادته بتجاوز الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي أسعد نصف مصر على حد تعبيره.

وقال مرتضى منصور في تصريحاته لقناة الزمالك الفضائية: "الترجي ليس دولة، لكنه فوق الدولة ذاتها، كانت هناك مطالبة بلعب المباراة بدون جمهور لكنه أصر على حضور الجماهير، واليوم لعبنا في جو بمنتهي الخطورة وتفجيرات إرهابية."

وتابع: "أشكر وزير الداخلية التونسي على التأمين خلال المباراة، وأشكر جماهير الترجي بالرغم من خروج فريقهم من البطولة لكنهم لم يتجاوزوا في حق أحد."

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ورفض توجيه نقد لجماهير الترجي، قائلاً: "الشماريخ لم تضر أحد وهي بالطبع خطأ غير مقبول من جانب من يشعلها، لكن إن كان هناك متضرر فهو الترجي التي تأثر وتوتر بسبب هذا السلوك."

وأكد انتهاء الأزمة المالية في النادي، قائلًا: "مع نهاية مارس الجاري سيكون هناك 40 مليون جنيه وفر في خزينة النادي، وتجاوزنا الأزمة المالية ودفعنا جزء كبير من مستحقات اللاعبين قبل سفرهم، وإن شاء الله الفترة المقبلة سيكون هناك مكافآت للاعبين."

وأضاف :"رغم كل الحروب التي نعيشها في الوقت الحالي الله موجود، نحن نجتهد من أجل اسعاد مصر".

واختتم تصريحاته، قائلًا: "أتمنى التوفيق لنادي الأهلي غدًا وكما احتفل نصف مصر بالفوز اليوم، أتمنى أن يحتفل النصف الثاني غدًا وبعد ذلك يتأهل للنهائي معنا وعندما سألعب من أجل الفوز بثلاثة وأربعة أهداف."