بالمواعيد والقنوات الناقلة.. تعرف على أبرز مباريات السبت الناري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة عددًا من المباريات النارية في مختلف المسابقات سواء كانت الأفريقية أو الأوروبية.

أبرز مباريات السبت عندما يواجه الأهلي منافسه صنداونز في إطار إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب مازيمبي الكونغولي أمام الرجاء البيضاوي المغربي، في المقابل يواجه النجم الساحلي التونسي منافسه الوداد البيضاوي في لقاء مغاربي ناري.

وفي الدوري الإنجليزي، يستضيف ليفربول على ملعبه "الآنفيلد" منافسه بورنموث ضمن حسابات الأسبوع الـ29.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة:

- دوري أبطال أفريقيا:

مازيمبي الكونغولي × الرجاء البيضاوي .. الموعد 3 عصرًا .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 6.

صنداونز × الأهلي .. الموعد 3 عصرًا .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

النجم الساحلي × الوداد البيضاوي .. الموعد 9 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

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- الدوري الإنجليزي:

ليفربول × بورنموث .. الموعد 2:30 ظهرًا .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

آرسنال × ويست هام .. الموعد 5 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

بيرنلي × توتنهام هوتسبير .. الموعد 7:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

- الدوري الإسباني:

أتلتيكو مدريد × إشبيلية .. الموعد 5 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.

برشلونة × ريال سوسيداد .. الموعد 7:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.

- الدوري الألماني:

بوروسيا مونشنجلادباخ × بوروسيا دورتموند .. الموعد 7:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 5.