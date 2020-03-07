ملف الجمعة.. تحذير آل الشيخ للأهلي.. ومصير طارق حامد بذهاب الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الجمعة الموافق 6 مارس 2020.
قائمة المغرب.. عودة أزارو وبنشرقي بعد غياب
ضربة لفريق ليفربول.. أليسون يغيب عن مواجهة أتليتكو للإصابة
في بيان رسمي.. الكاف يحدد موقفه من إلغاء مباريات بسبب كورونا
الجنايني لمصراوي: لا نية لتأجيل مباريات الدوري قبل معسكر مارس للمنتخب
تقليص أعضاء الجمعية العمومية.. و"تعارض المصالح" ضمن توصيات اللجنة الخماسية للفيفا
تقارير: مباراة الرجاء والإسماعيلي مهددة بالتأجيل
5 رسائل نارية من العامري فاروق قبل موقعة الأهلي وصنداونز
الزمالك يتأهل لنصف نهائي أبطال أفريقيا على حساب الترجي
محمد صلاح يطارد رقمًا قياسيًا في بريميرليج
رسميًا.. وزارة الرياضة السعودية تعلق الحضور الجماهيري بكافة المنافسات
كارتيرون: تجاوزنا البطل.. ولعبنا على التفاصيل الصغيرة
أحمد جلال إبراهيم: التتويج بالسوبر المحلي والأفريقي كان دفاعًا للاعبين بالأبطال
"تحذير ورسالة".. طلب من آل شيخ للأهلي قبل موقعة صنداونز
رسميًا.. الزمالك يعلن مصير طارق حامد من خوض ذهاب دوري الأبطال
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