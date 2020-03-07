رسميًا.. الزمالك يعلن مصير طارق حامد من خوض ذهاب دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

أكد أحمد زاهر المدير الإداري بفريق نادي الزمالك أن طارق حامد لاعب وسط الفريق حصل على إنذارين بعد البطاقة التي حصلها عليها في مباراة الترجي مساء أمس الجمعة.

وأضاف زاهر في تصريحات نشر عبر الموقع الرسمي للزمالك في الساعات الأولى من صباح السبت :"الإنذار الذي حصل عليه طارق حامد في مباراة الترجي بالسوبر الأفريقي لن يتم احتسابه".

وكان طارق حامد حصل على ثلاث بطاقات صفراء متتالية بواقع بطاقة أمام الترجي في السوبر الأفريقي وبطاقتين في مباراتي الذهاب والإياب أمام نفس المنافس أيضًا في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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وشارك طارق حامد في تأهل الزمالك إلى نصف النهائي رغم الخسارة من الترجي بهدف دون رد في لقاء أقيم على الملعب "الأوليمبي" برادس، إلا أن الفريق الأبيض استفاد من نتيجة مباراة الذهاب بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وينتظر الزمالك في الدور المقبل الفائز من لقاء مازيمبي الكونغولي والرجاء البيضاوي المغربي حيث استطاع الأخير أن يحقق فوزًا على ملعبه خلال مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بعد تأهل الزمالك ستقام خارج مصر بينما تلعب موقعة الإياب على أرض ابناء ميت عقبة.