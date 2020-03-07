"تحذير ورسالة".. طلب من آل شيخ للأهلي قبل موقعة صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا السعودي والرئيس الشرفي المستقيل بالنادي الأهلي، رسالة إلى لاعبي الفريق الأحمر قبل موقعة صنداونز والمقرر لها عصر السبت.

ومن المقرر أن يخرج الأهلي لمواجهة صنداونز بطل جنوب أفريقيا ضمن إياب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، كتب عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" في الساعات الأولى من صباح السبت :"إن شاء الله مع التركيز بكره التأهل".

وتابع :"بس المهم قتل المباراة وعدم التخدير من كلام مدربهم، أنا متفائل".

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وكان الأهلي استطاع أن يفوز في لقاء الذهاب والذي أقيم السبت الماضي بالقاهرة بهدفين دون رد جاء عن طريق الدولي التونسي علي معلول.

ويحتاج الأهلي إلى التعادل السلبي أو الخسارة بفارق هدف على أقل تقدير من أجل العبور لدور الأربعة من البطولة القارية.

الأهلي حال وصوله للمربع الذهبي سيضرب موعدًا مع الفائز من لقاء النجم الساحلي التونسي والوداد البيضاوي حيث تفوق الأخير في لقاء الذهاب بهدفين دون رد.

جدير بالذكر أن الزمالك قطع أول بطاقة لدور الأربعة بإطاحة بطل أفريقيا في آخر نسختين فريق الترجي التونسي عقب الفوز عليه بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.