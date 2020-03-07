أحمد جلال إبراهيم: التتويج بالسوبر المحلي والأفريقي كان دفاعًا للاعبين بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، سعادته بتأهل فريقه لدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب نظيرهم الترجي.

الزمالك تأهل لدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز بنتيجة 3 - 2 مجموع مباراتي الذهاب والإياب أمام نظيره الترجي التونسي.

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أحمد جلال إبراهيم، قال خلال مداخلة أُجريت معه بفضائية أون تايم عقب المباراة:"الأجواء كانت صعبة ولكن يكفي الفرحة عقب المباراة وبإذن الله تكمل البطولة على خير.. وتتويج الفريق ببطولتي السوبر المصري والأفريقي ساعدهم خلال المباراة".

وأشار نائب رئيس نادي الزمالك، إلى أن الطائرة الخاصة التي نقلتهم إلى تونس ساعدت في إراحة اللاعبين قبل المباراة؛ حيث سيعيدون على متنها يوم غد السبت.

وأتم جلال حديثه بالإشارة إلى أن الملعب كان بأكلمه من جمهور الترجي؛ حيث لم يرى جمهورًا للزمالك بعد قرار المسؤولين في تونس.