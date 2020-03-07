هل يغيب طارق حامد عن مباراة الذهاب بدوري الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ناديه سيتحرك إداريًا حول إذا تم إيقاف لاعب الفريق طارق حامد بعد حصوله على بطاقة صفراء في لقاء الترجي التونسي ضمن إياب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والذي تواجد مع الفريق في تونس خلال تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" :"من الطبيعي سنتحرك إداريًا، سنقدم التماسًا وأتمنى أن يكون مقضي".

وكان طارق حامد حصل على ثلاث بطاقات صفراء أمام الترجي بواقع بطاقة في لقاء السوبر الأفريقي ومباراتي الذهاب والإياب أمام فريق "باب سويقة".

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في المقابل، كشف أحمد جلال إبراهيم رئيس بعثة الفريق في تونس ونائب رئيس مجلس إدارة الزمالك في تصريحات عبر شاشة ناديه :"سألت حمادة أنور وسامي الشيشيني حول إيقاف طارق حامد وأكدوا لي أن اللائحة تغيرت وأصبح الإيقاف بعد ثلاث بطاقات وليس بطاقتين ولذلك أعتقد مشاركته".

الزمالك استطاع أن يحصل على البطاقة الأولى نحو الوصول لدور نصف النهائي عقب الفوز على الترجي في القاهرة الأسبوع الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل الخسارة في الملعب الأوليمبي برادس بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك الفائز من لقاء مازيمبي الكونغولي والرجاء البيضاوي المغربي حيث كان لقاء الذهاب والذي أقيم بالمغرب حسمه الفريق البيضاوي لصالحه بهدفين دون رد.

جدير بالذكر أن لقاء الزمالك سيلعب مباراة الذهاب خارج الديار قبل أن يخوض موقعة الإياب على ملعبه في القاهرة.