كارتيرون: تجاوزنا البطل.. ولعبنا على التفاصيل الصغيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك بأنه يشعر بالفخر بعدما أقصى الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا أخر نسختين، قائلًا أن لعب ذهاب نصف النهائي خارج الأرض سيكون سلاح ذو حدين.

وقال كارتيرون في تصريحاته لقناة "بي ان سبورتس" بعد تجاوز الترجي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا: "لقد هزمنا البطل في أخر نسختين، وهذا شيء يستحق أن نحتفي به، بخلاف الفوز بكأس السوبر على حساب الترجي أيضًا في الشهر الماضي."

وتابع: "لعبنا المباراة بكثافة جيدة وأغلقنا المساحات أمام الترجي وبالرغم من تلقي هدف مبكر، كنا على قدر الحدث ولم يتمكنوا من حرماننا من التأهل المستحق."

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وردًا على ما إذا كان فريقه لعب بشكل دفاعي: "لا استطيع أن أقول أننا لعبنا بشكل دفاعي لكننا تعاملنا مع الموقف بشكل جيد، وكنا نلعب على التفاصيل الصغيرة وسنحت لنا فرص من أجل التسجيل."

واستطاع الزمالك أن يتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال بعدما فاز في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بنتيجة 3-2.

وتحدث المدرب الفرنسي عن موقعة نصف النهائي: "أيما كان المنافس في نصف النهائي فسيكون تحدي كبير وعلينا التعادل معه، سواء كان الرجاء أو مازيمبي فسبق أن عملت معهما وأعلم مدى قوتهما."

وأضاف: "لعب الذهاب خارج الأرض سلاح ذو حدين فعلينا أن نلعب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبنا أمام منافسين في غاية القوة وسط جماهيرهما وبعد ذلك نحسم الأمور على ملعبنا."