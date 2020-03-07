- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
أعلنت وزارة الرياضة السعودية عن تعليق الحضور الجماهيري في كافة المنافسات الرياضية بكافة الألعاب اعتبارًا من غدًا السبت، بناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد.
وأوضحت وزارة الرياضة في بيانها: "وزارة الرياضة تُعلن تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب اعتباراً من يوم غدٍ السبت 7 مارس 2020م وحتى إشعار آخر."
وتابع: "ذلك بناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID)، وحرصاً من الوزارة على سلامة الجميع."
وسبق أن أوقف الاتحاد المغربي لكرة القدم الحضور الجماهيري لحين اشعار أخر.
وجاء نص البيان كما يلي:
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. وزارة الرياضة السعودية تعلق الحضور الجماهيري بكافة المنافسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.