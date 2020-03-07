رسميًا.. وزارة الرياضة السعودية تعلق الحضور الجماهيري بكافة المنافسات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلنت وزارة الرياضة السعودية عن تعليق الحضور الجماهيري في كافة المنافسات الرياضية بكافة الألعاب اعتبارًا من غدًا السبت، بناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأوضحت وزارة الرياضة في بيانها: "وزارة الرياضة تُعلن تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب اعتباراً من يوم غدٍ السبت 7 مارس 2020م وحتى إشعار آخر."

وتابع: "ذلك بناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID)، وحرصاً من الوزارة على سلامة الجميع."

Advertisements

وسبق أن أوقف الاتحاد المغربي لكرة القدم الحضور الجماهيري لحين اشعار أخر.

وجاء نص البيان كما يلي: