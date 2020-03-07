محمد صلاح يطارد رقمًا قياسيًا في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
كشف الموقع الرسمي لبطولة "بريميرليج" أن محمد صلاح جناح ليفربول ينتظر تحقيق رقم القياسي للتسجيل في أول 6 مواجهات ضد منافس واحد في البطولة.
ويستطيع محمد صلاح أن يفض الاشتباك مع كريس وود مهاجم بيرنلي حيث سجل كل منهما في 5 مباريات متتالية، فقد أحرز المصري 7 أهداف أمام بورنموث، والنيوزلاندي 6 أمام وست هام.
ويحتاج محمد صلاح إلى التسجيل أمام بورنموث في الجولة القادمة من الدوري الانجليزي حين يلعب الفريقان غدًا السبت في الجولة الـ29 من البطولة.
وسيقترب صلاح أيضًا من رقم قياسي أخر، حيث أنه إذا وصل إلى الشباك أمام بورنموث وسجل للمباراة السادسة من أصل 6 أمام الفريق ذاته، سيقترب من رقم روبن فان بيرسي حيث أنه رغم عدم التسجيل في كافة المباريات أمام ستوك سيتي استطاع أن يحرز أهداف أمام الفريق في 8 مباريات متتالية.
وانطلقت علاقة اللاعب الهولندي مع شباك البوترز موسم 2008-2009 عندما كان لاعبًا في صفوف أرسنال وانتهت مع مانشستر يونايتد موسم 2013-2014.
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