يلا شوت مباراة الأهلي وصن داونز اليوم هاي كورة | مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم

يواجه فريق الكرة بالنادي الأهلي منافسه صن داونز الجنوب إفريقيي، عصر اليوم في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يلاقي صن داونز في جنوب إفريقيا، ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرغب الأهلي في الفوز أو على الأقل التعادل من أجل حجز بطاقة التأهل لدور قبل النهائي من البطولة القارية.

وفاز الأهلي مساء السبت الماضي

على صن داونز بنتيجة 2-0 في مباراة الذهاب.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في دوري أبطال إفريقيا

تنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في إياب دور الـ8، في تمام الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم

من المقرر أن تنقل مباراة الأهلي وصن داونز عبر قناة beinsports hd 1.

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ملخص المباراة الماضية