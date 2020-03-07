مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر.. لايف HD مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر اليوم | كورة اون لاين

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، عن معلق مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، المُقرر لها اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يلاقي منافسه صن داونز في جنوب إفريقيا في تمام الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت السعودية، ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وفاز الأهلي في مباراة الذهاب على صن

داونز بثنائية نظيفة، بالمباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة السبت الماضي.

معلق مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

أسندت قنوات "بي إن سبورت" التعليق على مباراة الأهلي وصن داونز، في إياب دور الـ8 إلى علي محمد علي.

يُذكر أن الفائز من الأهلي وصن داونز سيواجه المتأهل

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من الوداد المغربي والنجم الساحلي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



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ملخص المباراة الماضية