أحمد زاهر يكشف موقف طارق حامد بعد إنذار الترجي

أكد أحمد زاهر المدير الإداري لفريق الكرة الأول بالنادي أن طارق حامد لاعب وسط الزمالك حصل على إنذارين بعد البطاقة الصفراء أمام الترجي التونسي مساء الجمعة، مشيرا

إلى أن إنذار لقاء السوبر الإفريقي لا يتم احتسابه.

ومن المقرر ان يخوض حامد مباراة ذهاب نصف النهائي بدوري أبطال

إفريقيا أمام المتأهل من بين الرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي اللذين يتواجهان السبت في اياب ربع النهائي.

وتأهل الزمالك لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي بعد فوزه بمجموع لقاءي الذهاب والإياب 3-2 بربع نهائي البطولة.