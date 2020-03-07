أكد أحمد زاهر المدير الإداري لفريق الكرة الأول بالنادي أن طارق حامد لاعب وسط الزمالك حصل على إنذارين بعد البطاقة الصفراء أمام الترجي التونسي مساء الجمعة، مشيراإلى أن إنذار لقاء السوبر الإفريقي لا يتم احتسابه.
ومن المقرر ان يخوض حامد مباراة ذهاب نصف النهائي بدوري أبطالإفريقيا أمام المتأهل من بين الرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي اللذين يتواجهان السبت في اياب ربع النهائي.
وتأهل الزمالك لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي بعد فوزه بمجموع لقاءي الذهاب والإياب 3-2 بربع نهائي البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد زاهر يكشف موقف طارق حامد بعد إنذار الترجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.