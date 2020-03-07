أمير مرتضى: الزمالك تخطى فريقًا لا يقهر على أرضه وقادرون على التتويج ببطولة إفريقيا

أشاد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي بتأهل الزمالك إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي في تونس، واصفا اللاعبين بالرجالة .

وأضاف أمير مرتنضى أن الزمالك نجح باقتدار في عبور فريق لا يقهر علي ارضه وهو الترجي، مشيرا إلى أنه شعر ببعض بالخوف مع ضربة الجزاء المبكرة للترجي لكن اللاعبين كانوا عند حسن الظن بهم.

أشار المشرف على الكرة إلى أن الزمالك واجه في الموسم الماضي فرقا من شمال إفريقيا في الكونفيدرالية وهو ما جعل هناك وعيا للاعبين بهذه المواجهات، وأصبحوا قادرين علي مواجهة أي فريق، مشددا على أن الزمالك بإمكانه الفوز ببطولة إفريقيا مع بعض التركيز.

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وحول خوض الزمالك نصف النهائي في شهر مايو المقبل، أكد أمير مرتضى أنه في

أقل من شهر سافر الفريق ٤ مرات ولعب مباريات حاسمة منها على بطولات، معتبرا طول الفترة على مباراتي نصف النهائي فرصة جيدة لتجربة أكبر عدد من اللاعبين في الدوري الممتاز.

وختم أمير مرتضى بأن المستشار مرتضى منصور رئيس النادي وجه الشكر والتهاني للاعبين والجهاز الفني، وكانت لديه تعليمات للجميع بعدم الانفعال مع الجمهور أو حكم اللقاء.

وتأهل الزمالك لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي بعد فوزه بمجموع لقاءي الذهاب والإياب 3-2 بربع نهائي البطولة.