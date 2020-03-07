كاف يشيد بتصدي أبوجبل حارس الزمالك أمام الترجي

أشاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مساء اليوم الجمعة، بالكرة التي تصدها لها حارس مرمي الزمالك محمد أبوجبل، والتي أنقذ فيها مرمي فريقه من تلقي هدف، وذلك عقب تأهل فريقه إلي الدور النصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
" عبر صفحته السمية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، تغريدة عقب انتهاء مبارة الزمالك والترجي التونسي، ناشرًا فيديو للقطة تصدي محمد أبوجبل لكرة حمدو الهوني لاعب الترجي التونسي في الدقيقة 69 من عمر المباراة، واصفًا إياها ب " تصدي الفوز بالمباراة".
و نشر الاتحاد الإفريقي " كاف
ويذكر أن الزمالك تأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تارخيه، بعد تمكن من الفوز علي الترجي التونسي في مباراتي الذهاب والإياب بمجموع 3-2 لصالح الأبيض، حيث فاز الزمالك علي أرضه بثلاثية مقابل هدف، فيما تلقي هزيمة بهدف نظيف في لقاء الإياب اليوم ، علي ملعب رادس بتونس.
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