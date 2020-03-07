اللاعبان محمود علاء ومحمد حسن يخضعان لكشف المنشطات

خضع اللاعبان محمود علاء ومحمد حسن لاعبا الزمالك عقب انتهاء مباراة الفريق أمام الترجي لكشف المنشطات. أمام الترجي لكشف المنشطات. وكان فريق الزمالك قد خسر ١/صفر امام الترجي في مباراه الاياب ورغم ذلك تاهل الزمالك لدور النصف النهائي لبطوله الانديه الابطال

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