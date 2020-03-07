كارتيرون: لاعبو الزمالك رجالة واستحقوا التأهل لنصف نهائي إفريقيا

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن سعادته البالغة بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي، مشيرا إلى أنه سبق أن أكد قبل اللقاء الأول في القاهرة أن كي يتأهل الزمالك فلابد أن يلعب مباراتين على أعلى مستوي وهو ما حدث بالفعل.

وأضاف كاريترون أن الزمالك لعب مباراه جيده في القاهره خاصه فى الشوط الثانى كما لعب مباراة تكتيكية عاليه في تونس.

كما أشار مدريب الزمالك إلى أن اللاعبين كانوا رجالا وادوا

مباراه قويه واستحقوا التأهل.

وأوضح كارتيرون أن ركلة الجزاء التي احتسبت للترجي كانت خارج التوقعات واثرت بعض الشيء على سيناريو المباراة.. مشددا على أن الشوط الأول واجه الزمالك صعوبات كثيرة لكن في الشوط الثاني كان أفضل وكان يمكن استغلال الهجمات المرتدة .

Advertisements

وتابع كارتيرون: "احترم فريق الترجي وراض عن الأداء وحقفنا الهدف الذي جئنا من أجله الى تونس وهو التأهل لنصف النهائي".

وواصل مدرب الزمالك بأن كل مباراة لها ظروفها مشيدا بفريق الترجي لأنه يسير بخطي ثابته رغم غيابات بعض لاعبيه أو رحيل آخرين ولكنه مازال يقف على قدميه وهذا شيء جيد.

وختم كارتيرون: "الترجي دائما بيبدأ بشكل جيد ويسجل على أرضه لكن لاعبي الزمالك كانت لديهم ثقة كبيرة فنيا وبدنيا تستطيع بها لعب الـ 90 دقيقة بنفس المستوى.. موضحا أنه كان هناك ضغط من الترجي لكن الزمالك كان دفاعيا جيدا، رغم أنه كان عندنا بطء لحد ما في الهجمات المرتدة ".

وتأهل الزمالك لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي بعد فوزه بمجموع لقاءي الذهاب والإياب 3-2 بربع نهائي البطولة.