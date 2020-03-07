المدير الفني للزمالك: التأهل على حساب بطل تونس لم يكن سهلا على الإطلاق

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن سعادته بالتأهل لنصف نهائي دوري أبطال افريقيا على حساب الترجي.
وقال "التأهل مستحق، ونجحنا في إقصاء بطل آخر نسختين، ولعبنا بدون أي مشاكل أو عقد ولعبنا بشجاعة كبيرة".
وأضاف "الهدف المبكر للترجي زاد من صعوبة اللقاء لكننا لعبنا بروح وإصرار كبير، والتأهل على حساب بطل تونس لم يكن سهل على الإطلاق".
وأكمل "طموحنا كان التأهل والوصول إلى أبعد الحدود، لم نخلق فرص عديدة، نجحنا فياللعب على التفاصيل الصغيرة".
وأضاف "الدور نصف النهائي سيكون صعب للغاية، الرجاء ومازيمبي كلاهما يمتلك العديد من اللاعبين المميزين، ننظر إلى الانتصار والوصول إلى نهائي البطولة بغض النظر عن الفريق المنافس".
وأشار إلى أن الزمالك سيخوض اللقاء الأول خارج الديار والإياب سيكون في القاهرة، معتبرًا أن الأمر بمثابة سلاح بحدين.
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