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نتيجة مباراة ليفربول وبورنموث فى الدوري الإنجليزي

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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يستقبل فريق نظيره فريق بورنموث، فى أهم مباريات اليوم السبت 7-3-2020، على ملعب “آنفيلد روود” معقل الريدز، في إطار منافسات الجولة الـ29 من بطولة الممتاز “البريميرليج”.

تُنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 2، ويعلق عليها الجزائري “حفيظ دراجي”، وتنطلق فى تمام الساعة 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت مكة، 12:30 بتوقيت جرينتش، ويتولي الحكم “بول تيرني” مهمة صافرة المباراة.

يدخل فريق المدرب الألماني “يورجن كلوب” فى صدارة ترتيب جدول البريميرلييج برصيد 79 نقطة، وبفارق 22 نقطة عن أقرب منافسيه حامل اللقب “مانشستر سيتي”.

بينما يأتي بورنموث في المركز الـ18 برصيد 28 نقطة بالتساوي مع واتفورد ووست هام أصحاب المركز السادس عشر والسابع عشر – على الترتيب -.

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وتلقى ليفربول 3 هزائم متتالية بعد سلسلة انتصارات هي الأروع في تاريخه بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 1992.

وتعرض رفاق محمد صلاح للهزيمة الأولى أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ16 من  بنتيجة 1-0، ومُني بالهزيمة الثانية على يد فريق “واتفورد” بنتيجة 3-صفر بالجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

أما الهزيمة الثالثة فقد جاءت أمام على ملعب ستامفورد بريدج يوم الأربعاء الماضي، ضمن مباريات ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بنتيجة 2-صفر.

يذكر أن لقاء ليفربول وبورنموث فى الدور الأول من البريميرليج، قد شهد فوز الريدز بثلاثية نظيفة على ملعب فيتاليتي، وسجل الهدف الأول الإنجليزي “اوكسليد تشامبرلين”، وأضاف الغيني نابي كيتا الهدف الثاني، واختتم مهرجان الأهداف النجم المصري محمد صلاح.

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