نتيجة مباراة النجم الساحلي والوداد فى دوري أبطال أفريقيا

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يستضيف فريق النجم الساحلي التونسي نظيره الوداد البيضاوي المغربي، فى أهم مباريات اليوم السبت 7-3-2020، على الملعب الأولمبي برادس، فى إياب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
تنقل المباراة عبر شاشة قناة بي إن سبورتس 1، بتعليق الليبي “محمد بركات”، وتنطلق فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت جرينتش، ويتولى الحكم السنغالي “ماغجث نداي” صافرة المباراة.
وقد تمكن الفريق المغربي من الفوز خلال مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب “مركب محمد الخامس” بهدفين دون، إذ وقع عليهما اللاعب محمد الناهيري بالدقائق 11-54 من عمر اللقاء، ليمنح بذلك وداد الامة حق وضع قدماً ونصف بالدور نصف النهائي في انتظار موقعة رادس.
ويتربع الوداد على صدارة الجدول بالدوري المحلي برصيد 33 نقطة، بفارق نقطة عن نهضة بركان الوصيف، فيما يتواجد الفريق التونسي بالمركز السادس برصيد 26 نقطة، بفارق نقطة عن صاحب المركز الرابع الأفريقي.
ويعتبر هداف البطولة الأفريقية حتى الآن بتلك النسخة لاعب النجم الساحلي “كريم العريبي” برصيد 10 أهداف، الذي ظهر بمستوى طيب هذا الموسم.
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