نتيجة مباراة الرجاء ومازيمبي فى دوري أبطال أفريقيا

يستضيف فريق مازيمبي الكونجولي نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، فى أهم مباريات اليوم السبت 7-3-2020، على ملعب “سيداد إينيفارسيتاريا” بمدينة لواند، فى إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

وتنقل المباراة عبر شاشة قناة بي إن سبورتس 6، بتعليق المغربي “جواد بدة”، وتنطلق فى تمام الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، 13:00 بتوقيت جرينتش، ويتولى الحكم الإثيوبي “باملاك تيسيمبا” صافرة المباراة.

ويمني الفريق الضيف النفس للفوز وتكرار نتيجة الذهاب، فيما يرغب أصحاب الأرض في استغلال عاملي الملعب والجمهور لتعويض ما حدث في ملعب محمد الخامس، الأمر الذي يجعل اللقاء قوياً.

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مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على ملعب مركب “محمد الخامس” شهدت فوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد عن طريق بدر بانون ومالاونجو نيجيتا، نتيجة بالطبع وضعت قدما ونصف للفريق المغربي بالدور نصف النهائي من البطولة.

ويتواجد الفريق المغربي بالمركز السادس برصيد 28 نقطة ببطولة الدوري المغربي الممتاز، بفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الأول الوداد والذي بدوره يخوض مباراة هامة اليوم السبت أمام النجم الساحلي بالدور نفسه، فيما يسيطر مازيمبي على صدارة جدول الترتيب العام بالدور الكونجولي برصيد 45 نقطة.

ويحتاج الفريق الكونجولي تسجيل 3 أهداف من دون تلقي شباكه أي هدف حتى يتمكن من العبور للدور القادم.

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