نتيجة مباراة الأهلي وماميولدى صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا

يخوض النادي الأهلي المصري مباراة هامة وقوية عندما يحل ضيفأ على نادي ماميلودى صن داونز الجنوب أفريقي، فى واحدة من أهم مباريات اليوم السبت 7-3-2020، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

وتنقل المباراة عبر شاشة قناة بي إن سبورتس 1، بتعليق “على محمد على”، فى تمام الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، 13:00 بتوقيت جرينتش، وتقام على ملعب “لوفتوس فيرسفيلد” بمدينة بريتوريا – جنوب إفريقيا.

ويسعي المارد الأحمر الى تحقيق الفوز أو الخروج بنتيجة التعادل من أجل حجز بطاقة التأهل لدور قبل النهائي من البطولة القارية، وفاز الأهلي مساء السبت الماضي على صن داونز بنتيجة 2-0 في مباراة الذهاب على ستاد القاهرة الدولي.

Advertisements

وتتطلع كتيبة النادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري “رينيه فايلر” الى الإطاحة بالفريق الجنوب أفريقي والملقب “ببرازيل أفريقيا” بعدما سبق وفاز في النسخة الماضية من البطولة وتحديداً في ذهاب دور الثمانية بخماسية نظيفة في بريتوريا، وهي الهزيمة التي أطاحت بالأهلي من البطولة.

فى المقابل سيسعي صن داونز بقيادة مدربه الجنوب أفريقي “بيتسو موسيماني” الى استغلال عاملي الأرض والجمهور للفوز، ومواصلة مشواره والتأهل الى دور نصف النهائي فى البطولة القارية.

ويحتاج الفريق الجنوب أفريقي الى تسجيل 3 أهداف من دون تلقي شباكه أي هدف حتى يتمكن من العبور للدور القادم، فهل تكون المهمة سانحة أمام أصحاب الأرض.

اضغط هنا لقراءة تقرير مباراة الأهلي وصن داونز فى دوري الأبطال