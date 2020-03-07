جدول مباريات اليوم السبت 7-3-2020 جميع المواعيد والقنوات الناقلة

يشهد جدول مباريات اليوم، السبت الموافق 7-3-2020، العديد من المباريات كالعادة، ومنها استكمال باقي مباريات إياب دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والبداية مع مباراة الأهلي وصن داونز في الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.

ويستضيف فريق مازيمبي نظيره الرجاء الرياضي المغربي في نفس التوقيت، ويواجه الوداد فريق النجم الساحلي في الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.

وتُلعب 7 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن مواجهات الجولة الـ28، وأبرزها، إستضافة ليفربول فريق بورنموث في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.

بعدها مباشرة يلاقي فريق آرسنال نظيره وست هام على “ستاد الإمارات”، وفي الختام يستقبل بيرنلي فريق توتنهام، الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش.

نذهب إلى إسبانيا وبالتحديد إلى ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، الذي يحتضن مواجهة مثيرة بين فريقي أتلتيكو مدريد وإشبيلية في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

وفي الساعة 17:30 يستقبل فريق برشلونة نظيره ريال سوسيداد على ملعب “الكامب نو”، بالإضافة إلى مبارتين ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني، سنتعرف عليهم في الجدول.

وفي نفس توقيت مباراة برشلونة، تبدأ قمة مباريات الجولة الـ25 من الدوري الألماني بين فريقي بوروسيا مونشنغلادباخ وبوروسيا دورتموند، على ملعب “بروسيا بارك”.

والتالي جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 7-3-2020 والقنوات الناقلة

مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة – دور ربع النهائي

الأهلي – مصر – ماميلودي صن داونز – جنوب إفريقيا. الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 1.

مازيمبي – جمهورية الكونغو – الرجاء الرياضي – المغرب. الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 6.

الوداد الرياضي – المغرب – النجم الساحلي – تونس . الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 1.

مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة – الجولة الـ29

واتفورد – ليفربول. الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 2.

آرسنال – وست هام يونايتد. الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 2.

ساوثهامتون – نيوكاسل يونايتد. الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 7.

كريستال بالاس – واتفورد. الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 8.

وولفرهامبتون – برايتون. الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 4.

شيفيلد يونايتد – نوريتش سيتي. الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 12.

بيرنلي – توتنهام هوتسبير. الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 2.

مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة – الجولة الـ27

إيبار – ريال مايوركا. الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 3.

أتلتيكو مدريد – إشبيلية. الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 3.

برشلونة – ريال سوسييداد. الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 3.

خيتافي – سيلتا فيغو. الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 3.

مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة – الجولة الـ25

هيرتا برلين – فيردر بريمن. الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 7.

فرايبورج – يونيون برلين. الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس بوندسيليجا 6.

باير ليفركوزن – آينتراخت فرانكفورت. الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس ماكس 6.

شالكه 04 – هوفنهايم. الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس ماكس 5.

فولفسبورج – لايبزيج. الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 5.

بوروسيا مونشنغلادباخ – بوروسيا دورتموند. الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 5.

مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة – الجولة الـ27

ميتز – نيم أولمبيك. الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 10.

أنجيه – نانت. الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 4.

ديجون – تولوز. الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 5.

ستاد ريمس – ستاد بريست 29.الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 7.

نيس – موناكو. الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 6.

مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة – الجولة الـ21

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أبها – التعاون. الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش. قناة السعودية الرياضية 1.

الفيصلي – النصر. الساعة 15:40 بتوقيت جرينتش. قناة السعودية الرياضية 2.

الهلال – الاتفاق. الساعة 17:40 بتوقيت جرينتش. قناة السعودية الرياضية 1.

مباريات الدوري المغربي والقنوات الناقلة – الجولة الـ19

مولودية وجدة – إتحاد طنجة. الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.قناة الاولى المغربية.

الجيش الملكي – الفتح الرباطي. الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.قناة الرياضية مباشر HD.

مباريات الدوري الجزائري والقنوات الناقلة – الجولة الـ21

نجم مقرة – جمعية عين مليلة. الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.

نادي بارادو – إتحاد الجزائر. الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.

مولودية وهران – شبيبة الساورة. الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.

جمعية أولمبي الشلف – شباب رياضي بلوزداد. الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.

نصر حسين داي – النادي الرياضي القسنطيني. الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري القطري والقنوات الناقلة – الجولة الـ17

السيلية – الدحيل. الساعة 13:55 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس اتش دي.

الريان – السد. الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس اتش دي.

مباريات الدوري الهولندي والقنوات الناقلة – الجولة الـ26

إي زد آلكمار – أدو دين هاج. الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش. قناة Premier Sports 2 HD.

إمّين – في في في فينلو. الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش. قناة Fox Sports 3 NL.

فيتيسه أرنهيم – تفينتي أنشخيده. الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش.

أس سي هيرينفين – أياكس أمستردام. الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش. قناة أبو ظبي الرياضية 2.

مباريات الدوري البرتغالي والقنوات الناقلة – الجولة الـ24

تونديلا – بوافيستا. الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش.

فيتوريا سيتوبال – بنفيكا. الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش.

بورتو – ريو آفي. الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري البلجيكي والقنوات الناقلة – الجولة الـ29

جينت – روايال شارلوروا. الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.

كلوب بروج – سيركل بروج. الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.

أندرلخت – زولت وارجم. الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى والقنوات الناقلة – الجولة الـ37

بريستول سيتي – فولهام. الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.

بارنسلي – كارديف سيتي. الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

برمنغهام سيتي – ريدينج. الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

برينتفورد – شيفيلد وينزداي. الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

تشارلتون أثلتيك – ميدلزبره. الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

ليدز يونايتد – هيديرسفيلد تاون. الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

بريستون نورث ايند – كوينز بارك رينجرز. الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

ستوك سيتي – هال سيتي. الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

سوانزي سيتي – وست بروميتش ألبيون. الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

ويجان أثليتيك – لوتن تاون. الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري الإسباني الدرجة الثانية والقنوات الناقلة – الجولة الـ31

ايكستريمادورا – ريال اوفييدو. الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

جيرونا – الباسيتي. الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

هويسكا – فوينلابرادا. الساعة 17:15 بتوقيت جرينتش.

نومانسيا – راسينغ سانتاندير. الساعة 17:15 بتوقيت جرينتش.

ألميريا – ديبورتيفو لاكورونا. الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة – الجولة الـ25

ملطية سبور – قونيا سبور. الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش.

غازي شهير – طرابزون سبور. الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

غوزتبه – إسطنبول باشاك شهير. الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

فنربخشة – دينيزليسبور. الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري العراقي والقنوات الناقلة – الجولة الرابعة

الشرطة – الميناء. الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش. قناة الرياضية العراقية HD.

مباريات الدوري الأردني والقنوات الناقلة – الجولة الأولى

الصريح – شباب الأردن. الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

الأهلي – الوحدات. الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري الفلسطيني والقنوات الناقلة – الجولة الـ18