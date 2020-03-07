كارتيرون: لجأت للدفاع أمام الترجي “مضطرًا” ونصف النهائي الأول “سلاح ذو حدين”!

وصف المدير الفني لنادي الزمالك “باتريس كارتيرون” تأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي الرياضي التونسي بالتأهل المستحق، وذلك أثناء لقاء صحفي أجراه مع مراسل قناة بي إن سبورتس، عقب انتهاء مباراة إياب ربع النهائي التي شهدت فوز الترجي بهدف دون رد من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة.

واعتمد الزمالك – بطل الكونفدرالية 2019 وكأس السوبر الأفريقي 2019 – على فوزه أمام الترجي بنتيجة 1/3 في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي، على ستاد القاهرة الدولي.

وقال كارتيرون “إنه تأهل مستحق، استطعنا تجاوز بطل نسخة العام الماضي وما قبلها. لعبنا من دون عقد، لعبنا بشجاعة وببسالة، وبكثافة عددية في منتصف ملعبنا”.

وأوضح “الهدف المُبكر الذي سجله فريق الترجي صعب علينا المأمورية لتطبيق بعض الأفكار، لم نهاجم بصورة جيدة ولم تسنح لنا الفرصة لشن هجمات مرتدة. ليس من السهل أبدًا أن تهزم الترجي على ملعبه في دوري أبطال أفريقيا“.

الرجاء أم مازيمبي؟

رفض باتريس كارتيرون تفضيل مواجهة الرجاء أو مازيمبي في الدور نصف النهائي، حيث قام بتدريب مازيمبي قبل فترته مع الأهلي المصري، وتُوج معه بلقب دوري أبطال أفريقيا، وأشرف على تدريب الرجاء لبعض الوقت عقب إقالته من تدريب الأهلي بسبب خسارة نهائي دوري الأبطال عام 2018 في رادس بنتيجة 3/صفر.

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وقال كارتيرون “بصدق طموحنا كان الترشح والوصول إلى أبعد درجة ممكنة في دوري الأبطال، كنا نخشى جمهور الترجي الشرس للغاية على أرضه، بصراحة لم نخلق الفرص الكثيرة، وصعبنا على أنفسنا المأمورية من الناحية البدنية حتى الدقائق الأخيرة، تحن لم نكن نريد اللعب في الدفاع، لكن هذا ما حدث بسبب ضغط الترجي المتواصل وبسبب الهدف المُبكر”.

وأوضح “سواء كان الرجاء أو مازيمبي، كلاهما من أكبر فرق أفريقيا، كنت على مقربة منهما حيث دربت الرجاء مؤخرًا، وواجهت مازيمبي وفزت معه بلقب دوري أبطال أفريقيا”.

وختم “نحن نعلم أننا سنخوض المباراة الأولى في نصف النهائي خارج ملعبنا، وهو سلاح ذو حدين، سعيد جدًا بالذهاب إلى أبعد الحدود بعد تتويجنا بلقب كأس السوبر الأفريقي في الدوحة الشهر الماضي”.

واستطاع الرجاء البيضاوي المغربي هزيمة مازيمبي الكونجولي في المباراة الأولى من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بهدفين دون رد على ملعب محمد الخامس الأسبوع الماضي، وسيحل غدًا ضيفًا على مازيمبي في لقاء الإياب.