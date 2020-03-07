أهداف مباراة الترجي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

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أقيمت المباراة المنتظرة بين الترجي الرياضي التونسي وفريق الزمالك المصري، في إطار إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ورغم فوز الفريق التونسي بهدف دون رد، إلا أن الزمالك عبر إلى نصف النهائي، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، عقب فوزه في القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف.
قدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الزمالك والترجي في أهم مباريات اليوم الجمعة 6-3-2020 ضمن مباريات إياب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أفريقيا.
تفاصيل مباراة الترجي والزمالك
المباراة أذيعت على قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق “جواد بدة”، وانطلقت في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على “الملعب الاولمبي برادس”، بإدارة من الحكم الجزائري “مصطفى غربال”.
وتقدم الفريق التونسي بهدف مبكر قبل مرور أول 10 دقائق، بعد هفوة من المدافع “محمود علاء” الذي احتسبت عليه ركلة جزاء، انبرى لها بنجاح “بلال بنساحة” ووضعها في شباك، وتحديدًا في منتصف المرمى.
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إليكم هدف الترجي الأول
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