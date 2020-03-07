رياضة | موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يترقب عشاق الكرة العالمية تحديداً الأفريقية يوم السبت الموافق 7 مارس 2020 لمتابعة مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز في إطار منافسات دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مصر.

* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر والرابعة مساءًً بتوقيت المملكة العربية السعودية والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات Bein Sport HD. Advertisements

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر، حيث يواجه الأهلي صن داونز اليوم في جنوب أفريقيا في مباراة العودة في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث فاز الفريق الأحمر في مباراة الذهاب بثنائية نظيفة سجلها نجم الأهلي التونسي علي معلول في الدقيقتين 56 و68 من عمر المباراة. ويواجه الفائز من الأهلي وصن داونز الفائز من مواجهة النجم الساحلي والوداد البيضاوي المغربي في الدور قبل النهائي من البطولة.

* التشكيل المتوقع :

- أما الأهلي فمن المتوقع أن يخوض المباراة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : علي معلول وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني

خط الوسط : أليو ديانج وعمرو السولية ورمضان صبحي

خط الهجوم : محمد مجدي قفشة وجونيور أجايي ومروان محسن