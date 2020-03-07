رياضة | عاجل.. لوائح الكاف الجديدة تنقذ نجم الزمالك من الإيقاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. لوائح الكاف الجديدة تنقذ نجم الزمالك من الإيقاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن طارق حامد لاعب الوسط لن يتم إيقافه في اللقاء الأول من الدور نصف النهائي لدوري أبطال افريقيا.

وأوضح أنور أن اللوائح تغيرت وبات الايقاف بعد الحصول على 3 بطاقات صفراء وليس إثنين فقط وطارق حامد يمتلك في جعبته بطاقتين فقط.

وعبر الزمالك نظيره الترجي التونسي في الدور ربع النهائي لدوري أبطال افريقيا ويواجه الفائز من الرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي.