رياضة | شوقي غريب: وجوه جديدة ستنضم في معسكر المنتخب الأولمبي المقبل وهذا موقف صلاح من الأولمبياد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوقي غريب: وجوه جديدة ستنضم في معسكر المنتخب الأولمبي المقبل وهذا موقف صلاح من الأولمبياد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي إن هناك عدد من العناصر سينضم لمعسكر الفراعنة المقبل.

غريب قال في تصريحات تلفزيونية :"سيكون هناك عناصر جديدة في صفوف المنتخب الأولمبي خلال المسعكر المقبل".

وتابع :"المعسكر المقبل سقام سواء في مصر أو الإمارات والمباراة الودية ستكون مع الأرجنتين أو كرواتيا وفي حالة إلغاء المعسكر سنقوم بإقامة المعسكر في مصر وسنبحث عن منتخب نلاقيه خلاله وإذا لم يحدث سنقوم بمواجهة أندية من الدوري".

وزاد :"هناك عدد من الأسماء المرشحة للانضمام للمنتخب الأولمبي تابعنا مباراة طلائع الجيش وإنبي واطمئننا على حالة اللاعبين أمثال عمار حمدي وناصر منسي".

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وأشار :"هناك قائمة ستكون قبل 20 إبريل من حقنا تسجيل عدد كبير من اللاعبين، وهم الذين سيحصلون على تأشيرات الدخول إلى طوكيو".

وعن الثلاثي الكبار الذي سينضم للمنتخب الأولمبي :"أعلنا إسم محمد صلاح فهو لاعب كبير ونأمل أن يوافق ليفربول على تواجده في منتخب مصر".

وزاد :"في حالة عدم مشاركة الحراس مع فرقهم في الدوري، فسيتم اختيار حارس مرمى وأعلنها بشكل مباشر الحارس الذي سيشارك في مباريات توجو وكينيا سيتواجد مع المنتخب الأولمبي".

وواصل :"محمود جاد سينضم لمعسكر منتخب مصر المقبل بعد ظهوره بمستوى مميز مع فريق إنبي، مشيرًا إلى أنه سيسافر إلى الأولمبياد بثلاثة حراس مرمى".