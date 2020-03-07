رياضة | "كاف" عن لقطة حارس الزمالك المميزة: "تصدي الصعود"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كاف" عن لقطة حارس الزمالك المميزة: "تصدي الصعود" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثنى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على تصدي محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك أمام الترجي التونسي في مباراة الفريقين اليوم بدوري أبطال إفريقيا. ونشر الحساب الرسمي للكاف عبر "تويتر" فيديو لتصدي محمد أبو جبل حارس الزمالك لكرة حمدو لهوني لاعب الترجي في الشوط الثاني وكتب "تصدي الصعود". وحجز الزمالك بطاقة العبور رغم الخسارة بهدف نظيف مستفيدا من فوز الفريق الأبيض بنتيجة 3-1.

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