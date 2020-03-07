رياضة | أول تعليق لـ أديب بعد فوز الزمالك على الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق لـ أديب بعد فوز الزمالك على الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته بصعود الزمالك لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطي الترجي، هاتفا: "زمالك.. الماتش خلص والزمالك تخطى عقبة الترجي التونسي".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "ألف مبروك، لاعيبة هايلة، وناس محترمة وعتاولة".