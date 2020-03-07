رياضة | بعد التأهل العاشر.. تاريخ مشاركات الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد التأهل العاشر.. تاريخ مشاركات الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم فريق الزمالك تأهله رسميًا للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم خسارته أمام الترجي التونسي 1/0 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ستاد رادس، في إياب دور الثمانية للبطولة الإفريقية.

واستفاد الزمالك من فوزه بنتيجة 3 / 1 على الترجي في لقاء الذهاب بالقاهرة، حيث تأهل للدور نصف النهائي بالبطولة الإفريقية متفوقا على الفريق التونسي في مجموع نتيجة المباراتين 3 / 2، ويواجه المتأهل من مباراة مازيمبي الكونغولي والرجاء المغربي.

وتأهل فريق الزمالك لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، حيث سبق وصعد لهذا الدور في 9 نسخ سابقة من البطولة الإفريقية، فشل الفارس الأبيض في تخطي هذا الدوري "مرتين" فقط، بينما استطاع التأهل للمباراة النهائية 7 مرات سابقة (توج باللقب الإفريقي "5 مرات" – وخسر النهائي "مرتين").

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" تاريخ مشاركات الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا:-

- 1984:

تأهل الزمالك لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تجاوز فريق نكانا ريد ديفيلز الزامبي في الدور ربع النهائي، وواجه فريق شبيبة القبائل الجزائري وخسر ذهابا 3 / 1 وفاز بالقاهرة 3 / 0 وتأهل لنهائي البطولة وحصد اللقب الإفريقي على حساب شوتنج ستارز النيجيري بالفوز عليه 3 / 0 في مجموع المباراتين.

- 1985:

تجاوز الزمالك فريق فيتالو بطل بوروندي في الدور ربع النهائي، وصعد لملاقاة الجيش الملكي المغربي في الدور نصف النهائي وتبادل الفريقين الفوز بنتيجة 1 / 0 وحسم الفريق المغربي تأهله للمباراة النهائية بعد فوزه 4 / 3 بركلات الترجيح.

- 1986:

تأهل الزمالك لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تجاوز فريق انتر كلوب بطل بوروندي في الدور ربع النهائي، والتقي الفريق الزملكاوي مع كانون ياوندي الكاميروني، وخسر ذهابا 2 / 1، وفاز في الإياب 2 / 0 وتأهل للمباراة النهائية وتوج بلقب البطولة الإفريقية بعد فوزه على أفريكا سبورت الإيفواري بنتيجة 4 / 2 بركلات الترجيح.

- 1993:

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التقي الزمالك مع فريق ستشنري ستورز بطل نيجيريا في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، فاز الفارس الأبيض في مباراة الذهاب بالقاهرة 3 / 1، وخسر في لقاء الإياب 1 / 0 وتأهل لنهائي البطولة وتوج باللقب القاري على حساب فريق كوتوكو الغاني

- 1994:

تقابل الزمالك مع نكانا ريد ديفيلز بطل زامبيا في الدور نصف النهائي للبطولة الإفريقية، فاز 2 / 0 في مباراة الذهاب، وخسر في زامبيا 1 / 0 وصعد لنهائي البطولة ولكن خسر اللقب الإفريقي أمام الترجي التونسي بنتيجة 3 / 1.

- 1996:

اصطدم الزمالك بفريق الصفاقسي التونسي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتبادل الفريقين الفوز ذهابا وايابا بنتيجة واحدة 1 / 0، وحسم الفارس الأبيض تأهله بركلات الترجيح، وصعد للمباراة النهائية وتوج بلقب البطولة الإفريقية على حساب شوتنج ستارز النيجيري.

- 2002:

التقي الزمالك مع فريق مازيمبي الكونغولي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، تعادل الفريقين ذهابا 1 / 1، وفاز الفريق الأبيض 2 / 0 في لقاء الإياب، وصعد للمباراة النهائية، وتوج بلقب البطولة الإفريقية على حساب فريق الرجاء المغربي ويعتبر هذا آخر ألقاب الزمالك بالبطولة.

- 2005:

واجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2005، وخسر ذهابا وايابا 2 /1، 2/0 على الترتيب وودع منافسات البطولة.

- 2016:

تقابل الزمالك مع فريق الوداد المغربي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وفاز ذهابا 4 / 0 وخسر في لقاء الإياب 5 / 2، وتأهل للمباراة النهائية للبطولة متفوقا على الفريق المغربي في مجموع نتيجة المباراتين 6 /5، ولكنه خسر لقب البطولة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقيا.